جماعة أنصار الله: تعلن تصنيع صواريخ بالستية جديدة

الخليج 365:

قالت جماعة الحوثي في اليمن، إنها صنعت صواريخ بالستية وطائرات مسيرة جديدة، لشن هجمات على أهداف للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وحسب وكالة الأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون، افتتح مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في مناطق الحوثيين)، معرضا للصناعات العسكرية اليمنية الذي يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة.

وأضافت الوكالة: أنه “تم إزاحة الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة التي تشمل صاروخ قدس 1 المجنح، وطائرة صماد 3 المسيرة، وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية، وطائرة قاصف 2k المسيرة”.

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وتابعت أن “هذه الأسلحة الجديدة، تعد إضافة نوعية ستعزز من القدرات العسكرية اليمنية، وستغير مسار ومجريات المعركة مع العدوان باعتبارها أسلحة ردع فاعلة ومهمة”.

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطاري جازان وأبها والذي أصيب مرتين بشكل مباشر وأدى لوقوع ضحايا.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، قال قبل أيام: إن صواريخ جديدة وطائرات مسيرة، ستدخل الخدمة قريبا في العمليات العسكرية للجماعة.