واشنطن تطلب استبدال قواتها في سوريا بجنود ألمان

الخليج 365:

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، من ألمانيا تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا.

ونقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية عن الممثل الأمريكي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، أن بلاده تريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من الجنود الأمريكيين، المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب في سوريا، مشيراً إلى أنه يجري حالياً مناقشة هذا الطلب.

وقال إنه ينتظر رداً خلال يوليو الجاري، مشدداً بذلك الضغوط على برلين التي تواجه انتقادات أمريكية تأخذ عليها مستوى إنفاقها الدفاعي المتدني.

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وأفاد جيفري أن واشنطن تبحث في ألمانيا ولدى شركائها الآخرين في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، الذي يشمل ثمانين بلداً، عن “متطوعين مستعدين للمشاركة”.

وكان جيفري زار برلين الجمعة الماضية لإجراء محادثات في هذا الشأن.

ويسعى الأمريكيون إلى تحقيق هدفين في آن واحد؛ الأول هو عدم التخلي عن الأكراد الذين خاضوا المعارك على الأرض ضد تنظيم الدولة بدعم من التحالف لكنهم مهددون من تركيا، والثاني هو مواصلة جهود مكافحة الإرهاب لمنع عودة التنظيم.