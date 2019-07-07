ترامب يتعهد بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، بأن الجمهورية الإسلامية لن تحصل على السلاح النووي أبدا ونصحها بأن تكون "حذرة".

وجدد الرئيس الأمريكي، التعهد بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وفقًا لما أفادت به فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.