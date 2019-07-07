وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين، على أن أي مبنى عليه هوائيات سيكون هدفا مشروعا للجيش الوطني الليبي.
وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى إن مبايعة تنظيم داعش زعيماً جديداً له في ليبيا ونشر فيديو يظهر ضعف الجماعة وأن التنظيم بدأ يتلاشى.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المسماري: داعش بايع زعيماً جديداً له في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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