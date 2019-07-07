إستؤنف العمل في مطار جوبا الدولي ، بعد إنقطاع دام ليوم واحد بسبب عطل فني في برج المراقبة يوم السبت.
وقال مثيانق مكير طون ، الضباط بالإنابة في هيئة الطيران المدني ، في تصريح لراديو تمازج يوم الأحد ، إن الطائرات إستأنفت رحلاتها صباح يوم الأحد ،مشيراً إلي انه تم تعليق الرحلات الداخلية والدولية يوم السبت بعد فشل الإتصالات بين الطائرات وبرج التحكم.
وأضاف طون “منذ استقلالنا ، لم نوفر أجهزة راديو جديدة ، كنا نستخدم أجهزة الراديو القديمة ، و في مساء يوم الجمعة توقفت أجهزة الراديو القديمة عن العمل ولم تكن هناك أي رحلات يوم السبت “.
وقالت هئية الطيران المدني أنه تم إصلاح مشكلة الإتصال.
كانت هذه تفاصيل خبر إستئناف العمل في مطار جوبا بعد إنقطاع الإتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.