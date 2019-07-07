إستئناف العمل في مطار جوبا بعد إنقطاع الإتصال

إستؤنف العمل في مطار جوبا الدولي ، بعد إنقطاع دام ليوم واحد بسبب عطل فني في برج المراقبة يوم السبت.

وقال مثيانق مكير طون ، الضباط بالإنابة في هيئة الطيران المدني ، في تصريح لراديو تمازج يوم الأحد ، إن الطائرات إستأنفت رحلاتها صباح يوم الأحد ،مشيراً إلي انه تم تعليق الرحلات الداخلية والدولية يوم السبت بعد فشل الإتصالات بين الطائرات وبرج التحكم.

وأضاف طون “منذ استقلالنا ، لم نوفر أجهزة راديو جديدة ، كنا نستخدم أجهزة الراديو القديمة ، و في مساء يوم الجمعة توقفت أجهزة الراديو القديمة عن العمل ولم تكن هناك أي رحلات يوم السبت “.

وقالت هئية الطيران المدني أنه تم إصلاح مشكلة الإتصال.