شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: هنأ النيجري مجيد سومانا زملائه بتحقيق لقب الدوري الممتاز بعد التعادل أمام الهلال في المباراة التي جرت”السبت”. وغرّد مجيد سومانا في صفحته الرسمية بالفسيبوك معبرًا عن سعادته. وحقق المريخ لقب الدوري الممتاز “السبت” بعد غيابٍ دام لثلاث سنوات مستفيدًا من تفوقه على الهلال بفارق نقطتين. Advertisements وقال سومانا ” مبروك عليكم لقب البطل حظًا سعيدًا يا شباب بالتوفيق على التوالي”. وتوّترت العلاقة بين مجيد سومانا وناديه ليتوقف اللاعب عن مزاولة نشاطه مع الفريق في وقتٍ طالب وكيله المريخ بفسخ التعاقد معه ومنحه حقوقه المالية. وانضم مجيد سومانا إلى المريخ في نوفمبر من العام الماضي قادمًا من نادي الجيش النيجري لمدة ثلاث أعوام. باج نيوز

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كانت هذه تفاصيل خبر مجيد سومانا لزملائه بالمريخ: “حظًا سعيدًا يا شباب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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