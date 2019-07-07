"المجلس العسكري" يؤكد عودة الإنترنت خلال ثلاثة أيام

كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، عن اجتماع اليوم “الإثنين” بين المجلس و”قوى الحرية والتغيير” لتوحيد الخطاب الإعلامي، فيما توقع عودة “الإنترنت” خلال يومين أو ثلاثة، وأكد أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.

وقال الكباشي خلال إجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في السودان بقاعة الصداقة اليوم “الأحد”، أنهم يتوقعون فراغ لجنة صياغة الاتفاقية الموقعة بين “العسكري” والتغيير” التي يشرف عليها الوسطاء من أعمالها غداً “الاثنين” تمهيداً لتوقيع الطرفاعليها.

وبرر الكباشي تأخير إعادة خدمة الإنترنت بقوله “أخرنا إعادة خدمة الانترنت حفاظاً على الاتفاق”.

ونوه الكباشي، إلى أن “الحرية والتغيير” معنية بترشيح رئيس الوزراء، وقال إنه لم يتم إبلاغ الملجس بالمرشح للمنصب حتى الآن وكشف عن اتفاقهم مع “الحرية والتغيير” على أن يكون الوزراء المختارون من الشخصيات المستقلة والكفاءات غير الحزبية.

وأعلن كباشي، أن وفدا مشتركاً بينهم و”الحرية والتغيير” سيبدأ التبشير بالاتفاق في كافة ولايات السودان، وجدد التأكيد بأن السلام يمثل أولوية المرحلة الحالية، وقال “نحن على تواصل مع الحركات قبل وبعد الاتفاق وجزء منهم في قوى الحرية”.