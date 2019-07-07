البرهان : هناك جهات سياسية تتربص بالثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ان حل المجلس العسكري سيتم بعد تشكيل “مجلس السيادة”، وأكد أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشأن مرشحي المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي.

وقال البرهان، طبقاً لقناة “العربية” يوم “الأحد”، “التشاور يجري مع شركائنا في قوي الحرية والتغيير حول الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي”.

وكشف في ذات الوقت أن جهات لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية، وأكد أنه لا يوجد جفاء بين القوات النظامية والمواطنين,

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وبرأ برهان في حديثه أعضاء المجلس العسكري من مسؤولية فض الاعتصام، وأعلن في ذات الوقت أن الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال، وأشار إلى أن إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق.

وقال البرهان إن هناك جهات سياسية تتربص بالثورة، ودعا الى ضرورة توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من هذه المرحلة، وأوضح أن العمل يجري حالياً في المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد، وألمح إلى أن “العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى”.

الشروق