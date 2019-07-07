اطلاق سراح نجم المريخ سيف تيري بالضمانة المالية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شارفت النيابة العامة على إكمال تحرياتها الأولية بالتحقيق مع (37) من المتهمين في أحداث قسم التكامل والتي يواجه فيها المتهمون تهماً تتعلق بالإتلاف والتعدي والسرقة والنهب بالاشتراك للمواد 182/183/174/175/21 على خلفية أحداث شغب قام بها أفراد تمكن الأهالي بشرق النيل من ضبط الجناة وتسليمهم لقسم التكامل.

بيد أنهم عادوا صبيحة يوم تسليمهم للقسم بحجة أخذ حقهم بيدهم ليتم من خلال أحداث شغب بإتلاف عربات الشرطة بجانب كسر باب السجن مما أدى إلى هروب عدد من المتهمين من بينهما مطلوبين في جريمة قتل، عليه كثفت شرطة المباحث تحرياتها الميدانية وضبط عدداً كبيراً من الجناة بالأحداث على قسم الشرطة قسم التكامل، لتواصل شرطة الخرطوم شمال بحسب صحيفة المجهر، تحقيقاتها بواسطة المتحري التابع لنيابة شرق النيل ليتم مؤخراً شطب الاتهام في مواجهة (4) وتصديق ضمانة مالية لـ(14) بلغت السبعة مليار فيما حررت ضمانة عادية لـ(19).