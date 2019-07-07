فرنسا تحث إيران على التراجع عن اعتزامها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم

حثت فرنسا إيران على التراجع عن اعتزامها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم.

وطالبت فرنسا حسب وكالة أنباء "رويترز" عدم تخصيب اليورانيوم لمستويات تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية "نحث إيران بشدة على وقف كل الأنشطة التي لا تتماشى مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف البيان "فرنسا على اتصال بشركائها المعنيين في سبيل وقف تصعيد التوتر في إطار القضية النووية الإيرانية".

أعلنت الحكومة الإيرانية صباح اليوم الأحد الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وحتى ما يصل إلى 5%، بالإضافة إلى إعادة بناء بعض أجزاء من المفاعلات النووية التي جمدت بموجب الاتفاق.

كما منحت إيران مهلة 60 يوما إضافية للمفاوضات بين الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.

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وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد طهران.

وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 يوليو الجاري".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.