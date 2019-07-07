البرهان وحميدتي يبحثان مع مستشار أفورقي فتح الحدود ودفع العلاقات

بَحَثَ رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مَع مُستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب، تَطوير العلاقات الثنائية بين السُّودان وإريتريا. كما التقى مُستشار الرئيس الإريتري، نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقال قبراب في تَصريحٍ صحفي اليوم (الأحد)، إنّ اللقاء بَحَثَ الجوانب والإجراءات المُتعلِّقة بدفع العلاقات بين البلدين، بما فيها فتح الحدود لتعزيز التّواصُل والتّبادُل بين السودان وإريتريا بما يُحقِّق مصالح شعبي البلدين، وأشار إلى أنّ الزيارة تأتي في إطار تَبادُل الزيارات والتفاكُر والتّشاوُر المُستمر بين البلدين.