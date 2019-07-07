الحرية والتغيير: لا يمكننا مشاركة أحزاب في ثورتنا كانت مشاركة للبشير

أكدت قوى الحرية والتغيير لقناة ـ"الحدث"، اليوم الأحد، إنها لا لن تقوم مشاركة أحزاب في ثورة الشعب السوداني كانت مشاركة للبشي.

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