المعارضة اليونانية تتقدم على الحزب الحاكم في الانتخابات المبكرة

أظهر استطلاع أجرته خمس محطات تلفزيونية خاصة لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، تقدم المعارضة المحافظة في اليونان بفارق كبير على حزب سيريزا اليساري الحاكم في الانتخابات المبكرة التي أجريت، اليوم الأحد.
وأعطى الاستطلاع حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ ما بين 38 و42% من الأصوات، مقابل ما بين 26.5 و 30.5% لحزب سيريزا اليساري الذي وصل إلى السلطة عام 2015.
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