مالطا توافق على نقل 65 مهاجراً من سفينة ألمانية إلى أحد موانئها

قالت الحكومة المالطية، في بيان اليوم الأحد، إن 65 مهاجراً أنقذتهم المنظمة الخيرية الألمانية "سي آي"، سيتم نقلهم إلى مالطا ثم نقلهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن سفينة عسكرية مالطية ستستقبل المهاجرين الموجودين حالياً في المياه الدولية على متن سفينة آلان كردي، وتنقلهم إلى ميناء مالطي.

وقالت السلطات المالطية اليوم، إن "هؤلاء المهاجرين سيتم توزيعهم على الفور على دول أوروبية أخرى. ولن يبقى أي منهم في مالطا".

وبموجب اتفاق تم التفاوض عليه مع المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية، ستستضيف الدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي "ما لا يقل عن نصف المهاجرين الـ 58" الذين أنقذتهم البحرية المالطية بشكل منفصل.