هيئة الاتصالات تفشل في إعادة الانترنت في السودان

أكدت مصادر عليمة في قطاع الاتصالات ان كل المحاولات التي تمت لإعادة خدمة الانترنت لشرائح sim قد باءت بالفشل .

وعزت المصادر فشل اعادة الانترنت الى ان التعليمات الصادرة من الجهات السيادية يوم 3 يونيو أكدن لها ان هذا النوع من الخدمة لن يعود مجددا مما اضطر الهيئة الى فك ارتباطها مع شركات الدعم الفني العالمية التي كانت تساعدها في تقديم هذه الخدمة .

واضافت المصادر بحسب صحيفة المجهر ان هناك فريق فني ذهب بالفعل الى دبي لمعالجة الامر ولازالت المباحثات جارية بين وفد الهيئة والجهات الفنية خارج السودان ولم يتم تحديد زمن لعودة الخدمة من جديد .