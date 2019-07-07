إخوان تونس.. مساجد خارج القانون لتفريخ إرهابيين

قال ظافر الهوني، عضو لجنة مراقبة المساجد بوزارة الشؤون الدينية في تونس، إن عدد المساجد التي تنشط خارج الرقابة الحكومية تناهز 150 مسجدا في آخر إحصائية سنة 2017، مبينا أن تونس أغلقت نحو 30 مسجدا منتشرة بالخصوص في الضواحي الشعبية لتونس وفي المحافظات الداخلية على غرار محافظتي "سيدي بوزيد" و"القصرين".

وأوضح أن الوزارة ستتجه إلى تشديد الرقابة على خطاب الأئمة ومعاقبة كل مَن يبدي غلواً في الطرح الديني أو تحريضا على الفتنة أو الدعوة لانتخاب أحزاب سياسية بعينها، مثلما حدث في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011 وانتخابات أكتوبر 2014 .

وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية تقوم بإعداد الوعاظ والدعاة على القيم الإسلامية المعتدلة حتى تكون خطب الجمعة "مجالا للهداية" وليست مجالا لتفريخ الإرهابيين.

وبحسب أرقام الوزارة، فيوجد في تونس 5120 مسجدا ويشرف على تشغيلها 18 ألف مرجع ديني