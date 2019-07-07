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تقدم للجيش اليمني في منطقة سليم وتحرير مواقع جديدة بقعطبة

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تمكنت القوات المشتركة اليوم من تحرير مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن القوات المشتركة سيطرت على مناطق “حبيل القراعيات”، و”حبيل الحريوه”، و”حبيل الباطنه”، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي الإرهابية التي لاذت بالفرار.

 

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وذكرت المصادر أن تواصل التقدم في الاثناء نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.

 

وقد اسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا واسر ثلاثة منهم.

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