اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الملك سلمان ووزير الخزانة البريطاني يبحثان الفرص الاستثمارية وحرية الملاحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

ووفقاً لوكالة الأنباء (واس)، فقد جرى خلال الاستقبال استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة "في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية".

وشهدت الملاحة في المياه القريبة من منطقة الخليج تهديدات مؤخراً، بعد تعرض عدد من السفن لهجمات تم توجيه الاتهامات لإيران بالمسؤولية عنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان ووزير الخزانة البريطاني يبحثان الفرص الاستثمارية وحرية الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا