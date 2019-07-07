استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جرى خلال الاستقبال استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.
كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة "في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية".
وشهدت الملاحة في المياه القريبة من منطقة الخليج تهديدات مؤخراً، بعد تعرض عدد من السفن لهجمات تم توجيه الاتهامات لإيران بالمسؤولية عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان ووزير الخزانة البريطاني يبحثان الفرص الاستثمارية وحرية الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.