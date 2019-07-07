إنتهاء العمل بخزان سدي أعالى نهر عطبرة وستيت

أعلنت وحدة تنفيذ السدود بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء إنتهاء العمل بمجمع سدي نهري عطبرة وستيت واكتمال جاهزيته للافتتاح.

وقال المهندس عمر ابو القاسم المدير العام للوحدة خلال الاجتماع الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للوحدة اليوم “الأحد” إن العمل اكتمل في مجمع سدي نهر عطبرة وستيت في جميع الجوانب الهندسية والفنية وأكدت أنه أصبح جاهزاً للافتتاح خلال الأيام القادمة بعد التنسيق مع قيادات الدولة.

وأوضح أبو القاسم أن المشروع سيسهم في انتاج 320 ميغاواط في الشبكة القومية للكهرباء بجانب ري المشروعات الزراعية وتوفير المياه لمشروع حلفا الزراعي وإسهامه في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بكافة الولايات خاصة الشرقية.

وأكد المدير العام اكتمال العمل في المدينة السكنية ومدن إعادة توطين المتأثرين بالمشروع، وأشار إلى أن العمل في مشروع مياه القضارف يمضي باعتباره حل جذري بصورة جيدة.

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وناقش الاجتماع اكتمال دراسات المشروعات الزراعية الجديدة (كنانة والرهد) في جزئية ري الروصيرص الزراعي، ووقف الاجتماع أيضاً على سير العمل فى مجال نظام التحكم المساحي لمشروع الجزيرة والدراسات والتصميم وتحديث بيانات أطلس مياه الشرب والاحواض الجوفية.

واكد المدير العام لوحدة تنفيذ السدود أن الوحدة أصبحت تمتلك رؤية متكاملة فيما يتعلق بمشروعات الأمن الغذائي العربي من خلال رؤية راسخة للدراسات يمكن أن تمليكها للآخرين لتحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن مشروع خزان أعالي عطبرة وستيت المشروع بني على دراسات التصوير الجوي والربط المساحي بواسطة شركة (اي جي آن) الفرنسية وتمت أبحاث التربة الزراعية بواسطة مركز ابحاث التربة والمياه والبحوث الزراعية بمدني وجامعة الخرطوم وصممت شركة لامير الالمانية شبكة ري المشروع وإعداد مستندات القطاعات.