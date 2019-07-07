دفاع البشير يقدم استئنافا ثانيا ضد اتهامات له بالفساد المالي

قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، استئنافا ثانيا ضد الاتهامات الموجهة إليه بالفساد المالي، حسبما ذكر عضو بهيئة الدفاع. وأفاد المحامي، محمد الحسن الأمين، حسبما ورد عن وكالة "سبوتنيك" بتقديم "استئناف ثان في التهم الموجهة للرئيس الأسبق المعزول عمر البشير، المتعلقة بقضايا التعامل بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة قوانين الطواري".

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