الحوثي ينهب 73 مليون ريال من الشعب اليمني ويتبرع بها لـ "حزب الله"

نفذت ميلشيا الحوثي الإرهابية، خلال الأيام الماضية، حملة تجميع تبرعات مالية لصالح ميلشيا حزب الله اللبناني المصنف ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
وأعلنت وسائل إعلام ميلشيا الحوثي الانقلابية، أنها جمعت 132 ألف دولار أميركي لميلشيا حزب الله اللبناني.
وتعتبر الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 85% من سكان البلاد إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وتوضح هذه الحملة حجم العلاقة بين الجماعتين المُتهمتين بالولاء لإيران بعيداً عن الأجندة الوطنية للبلدين.
وتأتي حملة التبرع لميلشيا حزب الله هذه في حين ترفض الميلشيا صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم، كما أنهم رفضوا عرضاً حكومياً لصرف المرتبات مقابل توريد جميع الإيرادات التي يتحصلون عليها إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
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