صناعة العقار في قطر تتراجع للنصف خلال مايو

دفع شح السيولة المالية الذي يعاني منه السوق القطري، إلى جانب ضعف الطلب على سوق العقارات في البلاد إلى تراجع قيم مبيعاتها خلال مايو الماضي، على أساس شهري وسنوي.

وكشف تقرير صادر، الأحد، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، عن أن قيم مبيعات العقار في مايو/أيار الماضي، تراجعت على أساس شهري بنسبة 53.9% وبنسبة 21.3% على أساس سنوي.

وتأثرت مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق القطري، نتيجة تبعات المقاطعة العربية للدوحة في 2017؛ إذ تأثرت قطاعات العقار والسياحة والصناعة والبنوك والقروض والنمو الاقتصادي المسجل.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.

وبلغ إجمالي قيمة العقارات المباعة في قطر خلال مايو الماضي، نحو 1.379 مليار ريال (379 مليون دولار)، مقارنة بـ2.990 مليار ريال (822 مليون دولار) في أبريل 2019، و1.753 مليار ريال (482 مليون دولار) في مايو 2018.

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في العاصمة الدوحة، تراجعت قيمة العقارات المباعة في مايو الماضي بنسبة 61.2% على أساس شهري إلى 572.7 مليون ريال (157.4 مليون دولار)، مقارنة بـ1.475 مليار ريال (405.4 مليون دولار) في أبريل 2019.

بينما على أساس سنوي، تراجعت قيمة مبيعات العقارات في العاصمة الدوحة، من 1.064 مليار ريال (292.4 مليون دولار) في مايو 2018.

وفي مدينة الريان، تراجعت قيمة العقارات المباعة في مايو الماضي، بنسبة 71.6% على أساس شهري إلى 312.4 مليون ريال (85.87 مليون دولار) مقارنة بـ1.1 مليار ريال (302 مليون دولار) في أبريل 2019.

وفي أم صلال، تراجعت قيمة العقارات المباعة في مايو الماضي بنسبة 25.9% على أساس شهري، إلى 92.9 مليون ريال (25.5 مليون دولار)، مقارنة بـ125.3 مليون ريال (34.5 مليون دولار) في أبريل 2019.