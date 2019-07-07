دمشق تعلن رفع رسوم العبور في الأجواء السورية بنسبة 50%

رفعت مؤسسة الطيران المدني بدلات الخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة للطائرات التي تحلق في الأجواء السورية بنسبة 50 بالمئة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال مدير مؤسسة الطيران المدني إياد زيدان، إن القرار يهدف إلى تحسين إيرادات المؤسسة والاستفادة من الموقع المتميز لسورية في خريطة حركة الطيران المدني.

وأضاف زيدان أن التعديل الجديد ينص على أن يستوفى 150 دولاراً "كرسم مقطوع" على مرور أي طائرة في الأجواء السورية في المرة الواحدة والتي لا يزيد وزنها على 75 طناً فيما يتم استيفاء 2.1 دولار عن كل طن زيادة للطائرات من وزن 76 طناً ولغاية وزن 200 طن و2.4 دولار لكل طن للطائرات من وزن 201 طن وما فوق.

وعن الشركات العابرة للأجواء السورية والتي تستخدم المطارات السورية، أوضح زيدان أن الشركات التي تمر وتهبط بالمطارات السورية هي الإيرانية وفلاي العراقية فيما يقتصر عبور الأجواء السورية على شركات الخطوط العراقية والخطوط الجوية اللبنانية "الميدل إيست" والخطوط القطرية.

وأكد أن الأسعار الجديدة "موضوعية ومتناسبة مع الأسعار في دول الجوار وربما تكون أقل منها" مبيناً أن الإيرادات التي حققتها المؤسسة نتيجة عبور الأجواء السورية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3 ملايين دولار.