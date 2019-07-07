برلمانية فرنسية تطالب بالتحقيق مع بنك قطر لتمويله ودعم الإرهاب

طالبت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه، الأحد، بالتحقيق مع بنك قطر لدوره في تمويل ودعم الإرهاب.

وأشارت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن بنك قطر يعد وسيطا مصرفيا لتمويل الجماعات الإرهابية، فضلا عن أنشطته في مجال غسيل الأموال.

غوليه، أكدت أيضاً ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات على المنظمات التي تمول الإرهاب لتجفيف منابع ومصادر دعمه.

Advertisements

وكشفت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، عن أن تطبيق "يورو فتوى" التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي، يروج للتطرف والتشدد، مؤكدة ضرورة اتخاذ أي دولة ديمقراطية إجراءات مكافحة الكراهية التي يروج لها تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقالت غوليه إن حظر تطبيق "يورو فتوى" التابع لتنظيم الإخوان لا يتعارض مع مبادئ حرية التعبير.

وأوضحت، في تصريحاتها، أن هناك تحقيقات قائمة بشأن قضية الرشاوى في تنظيم قطر لمونديال 2022.