إيران تمنح الأوروبيين 60 يوما جديدة وترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%

الخليج 365:

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأحد، أن إيران ستقوم منذ اليوم برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 بالمئة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية وبحضور المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بالتزامن مع انتهاء مهلة الستين يوماً التي منحتها إيران للدول الأوروبية، أعلنت إيران قراراتها الجديدة حول تقليص التعهدات تجاه الاتفاق النووي.

وقال علي ربيعي خلال هذا المؤتمر الصحفي: سنتخطى منذ اليوم نسبة 3.67 في تخصيب اليورانيوم وستكون نسبة النقاء وفق حاجتنا وستحدث هذه القضية اليوم بشكل رسمي.

بدوره قال عراقجي، نحن اليوم في نهاية مهلة الستين يوماً، وبما أنه لم تتحقق مطالبنا بشأن الاتفاق النووي نقوم اليوم بالمضي بالخطوة الثانية، وكما أعلنا في المرحلة الأولى أننا لسنا ملتزمين بمستوى المخزون، فلن نقوم بمراعاة مستوى تخصيب اليورانيوم.

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وأكد أن بلاده سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم بقدر حاجتها، وستستمر في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي خطوة تلو أخرى إذا لم يلب الأوروبيون مطالبها.

أعلن أن إيران ستمنح مهلة 60 يوما أخرى للأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، لتنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق، وإلا ستتخذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية.

من جهته قال كمالوندي: إن الإجراءات الفنية ستنتهي خلال الساعات القليلة القادمة، وستبدأ عملية التخصيب بنسبة أكثر من 3.67.

وأضاف سنقوم حالياً برفع مستوى التخصيب إلى 5 بالمئة، منوهاً إلى إمكانية رفع مستوى التخصيب والمخزون.

وحول اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال، يمكن توقع موضوع مجلس الحكام منذ الآن، والنتيجة واضحة بالنسبة لنا تجاه القضايا المتعلقة بزيادة مخزون اليورانيوم ومستوى التخصيب.