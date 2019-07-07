- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأحد، للمبعوث الأميركي إلى العراق وسوريا جيم جيفري مجددا موقف بغداد الرافض لاستخدام الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي دولة من دول الجوار.
وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية، “استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري صباح اليوم الاحد المبعوث الاميركي الخاص جيم جيفري والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث حول استمرار تقديم الدعم والاسناد للقوات المسلحة التي تنفذ عمليات مستمرة في مناطق تواجد العناصر الارهابية”.
وتابع البيان ” أثنى المبعوث الأميركي على المهام والدور الذي تقوم به هذه القوات في محاربة الارهاب، وأكد ان الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في اراضيه”.
من جانبه اكد وزير الدفاع العراقي، وفقا للبيان، ان “العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد أي دولة من دول الجوار والمنطقة ولا يسمح باستهداف البعثات الدبلوماسية”.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع العراقي للمبعوث الأميركي: لن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف دول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.