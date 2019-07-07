قائد الحرس الثوري: نعمل على كسر احتكار تقنيات الاتصالات المتطورة

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الخليج 365:
أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الايرانية اللواء حسين سلامي، الاحد، إننا نعمل على كسر احتكار القوى الكبرى لتقنيات الاتصالات المتطورة.
وفي حديثه امام حشد من القادة والمسؤولين ومدراء قسم تقنيات الاتصالات والمعلومات التابع للحرس الثوري، خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومة “سبهر 110” للاتصالات التكتيكية وتسليمها للوحدات الشعبية، وصف اللواء حسين سلامي دور الاتصالات في تطورات مختلف الميادين، بالهام والاستراتيجي، وبيّن ان الاتصالات تعتبر بمثابة المخ والاعصاب للقوات المسلحة.
وأكد اللواء سلامي، انه مثلما ازدهرت المواهب في زمن الحظر على جميع الاصعدة، واضطررنا للتوجه الى افكار وذهن الشباب الايراني، ففي هذا المجال ايضا سيتحقق هذا ، وبحمد الله شهدنا نتائج عديدة، بحيث لا نبالغ إذا أعلنا بأننا على حافة هذه التقنيات وواجهتها.
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