مصدر بالوساطة الأفروإثيوبية: وضعنا جدول زمني لإنشاء مؤسسات الفترة الانتقالية بين العسكري وقوى الحرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر رفيع بالوساطة الأفروإثيوبية عن وضعهم لجدول زمني لإنشاء مؤسسات الفترة الانتقالية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي.

و أشار المصدر في حديثه لـ(التيار) أن الأطراف ستوقِّع على جدول زمني ملحق مع الاتفاقية النهائية ملزم لكلا الطرفين حتى تلتزم الأطراف بإنشاء المؤسسات وترشيحات في الزمان المحدد.

الجدير بالذكر إن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وقعا صباح الخميس الماضي على اتفاق مشترك أنهى الأزمة التي تصاعدت بينهما منذ فض الاعتصام الثالث من يونيو الماضي.

جريدة التيار