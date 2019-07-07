رئيس البرلمان العربي يزور الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توجه رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في زيارة إلى جمهورية السودان، اليوم الأحد 7 يوليو.

وتأتي الزيارة في إطار وقوف البرلمان العربي ودعمه التام لجمهورية السودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه تلبيةً لإرادة الشعب السوداني.

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ويلتقي وفد البرلمان العربي خلال الزيارة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه، وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، ورؤساء الأحزاب السياسية، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان.

وكان رئيس البرلمان العربي قد رحب يوم الجمعة الماضي باتفاق تقاسم إدارة البلاد، الذي تم التوافق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير عن طريق تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية، داعيًا كافة الأطراف السودانية لاستكمال تشكيل باقي أجهزة إدارة المرحلة الانتقالية.