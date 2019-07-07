ألمانيا: الاتفاق يمنح السودانيين أملًا في السلام والديمقراطية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علَّقت ألمانيا من خلال وزارة خارجيتها على الحل الذي توصل إليه المجلس العسكري والقوى المدنية في السودان، لتهدئة الأوضاع، من خلال تشكيل مجلس حكم مشترك من المجلس العسكري والقوى المدنية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «نحن نرحب بشدة بالاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان الذي أُبرِمَ ليلة الخامس من يوليو».

وأكد أن الاتفاق يصب في صالح وحدة السودان، بحسب قوله: «إنه يمنح السودانيين أملًا في السلام والديمقراطية».

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كما توجه وزير الخارجية الألماني بالشكر للوسطاء ورعاة هذا الاتفاق من الشركاء الإقليميين والدوليين؛ حيث «أتوجه بشكري الخاص إلى الوسطاء التابعين للاتحاد الأفريقي وأثيوبيا، الذين أتاحوا الفرصة لإبرام هذا الاتفاق من خلال جهود الوساطة التي قاموا بها».

وأوضح: «إن الاتفاق السياسي يفتح الطريق نحو ديمقراطية مستقرة وسلمية ونحو تعافي الاقتصاد. هذا لن يكون بلا شك طريقًا سهلًا».

كما كشف وزير الخارجية الألماني عن موقف بلاده من الأوضاع في السودان والحكومة المنتظر تشكيلها: «سوف تعمل ألمانيا بالتعاون مع شركائها الدوليين بكل قوة لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان من أجل تحقيق ذلك».