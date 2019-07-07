إعادة يوم السبت للتقويم الدراسي بالخرطوم وإضافة مواد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم إعادة يوم (السبت) للتقويم الدراسي لتعويض أيام التأجيل للأسابيع الثلاثة الماضية.

وحسم والي الخرطوم المكلف الجدل حول بدء العام الدراسي, ويقرع الجرس إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد بمدرسة الدقير الثانوية للبنين. وقال المدير العام للوزارة عبد الله نصر لـ (الإنتباهة) إن هناك مواد جديدة أُضيفت لمنهج الصف الخامس هي (التاريخ ــ التربية الوطنية ــ مهارات الحياة). ونبه نصر إلى اكتمال توفير الكتاب المدرسي عدا كتب الصف الخامس التي بلغت نسبة طباعتها 50% وسيتم إكمالها خلال ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أن الحد الأدني للقبول للمرحلة الثانوية (167) درجة. الانتباهة المادة السابقة نداء الصادق آدم: قوى الحرية لم تجز قائمة مرشحيها للمجلس السيادي ورئاسة مجلس الوزراء حتى الآن المقالة القادمة ألمانيا: الاتفاق يمنح السودانيين أملًا في السلام والديمقراطية

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