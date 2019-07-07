الفراغ من صياغة إتفاق الفترة الإنتقالية خلال ساعات

التاريخ: 07-يوليو-2019
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كشف ساطع الحاج القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير عن فراغ اللجنة الفنية الخاصة بصياغة إتفاق ترتيبات الفترة الإنتقالية التي تم الإتفاق عليه بين المجلس العسكرى الإنتقالي وقوى الحرية خلال الساعات القادمة.
وتوقع الحاج في تصريح بحسب (smc) تسليم الإتفاق عقب فراغ اللجنة الفنية من أعمالها مباشرة.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية بدأت عملها السبت الماضي في صياغة الاتفاق، الذي أبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان قوى الحرية والتغيير الجمعة الماضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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