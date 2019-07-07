قيادي بقوى التغيير يكشف حقيقة التسريبات حول أسماء مجلس السيادة ورئاسة الوزراء

أكد عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل، انه جرى فعلًا ترشيحهم الدكتور عبد الله حمدوك لتولي رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية المقبلة .

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير بحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم الاحد ان الدكتورعبد الله حمدوك حظوظه كبيرة وبنسب عالية جدا في الترشح لتولي رئاسة مجلس الوزراء .

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وحول موافقة الدكتور عبدالله حمدوك لتولي رئاسة مجلس الوزراء، قال بابكر فيصل انه وافق على قبوله المنصب حتى بعد فض اعتصام القيادة العامة مؤكدًا على انه كان هناك اتجاه لإعلان الحكومة وهو أبدى موافقته.

وأوضح بابكر فيصل، ان التسريبات الاخيرة حول أسماء مجلس السيادة التي تداولت بشكل واسع في الاخبار خلال اليومين الماضيين منها صحيحة قائلًا : “والله بعضها صحيح وربما يحدث تغيير والحاجة لبعض الناس الذين يكون لديهم تصورات سياسية” .

وأضاف بابكر فيصل بشأن اختيار اسماء مجلس السيادة : “طبعا المعايير التي وضعت سابقاً هي ضرورة تمثيل كل أقاليم السودان بالإضافة إلى معايير أخرى مثل المرأة والأقباط، وأعتقد أن يضاف لها الوعي السياسي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)