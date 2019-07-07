ضبط سلع استهلاكية منتهية الصلاحية بكسلا

تمكن تيم مشترك من إدارة المخالفات بولاية كسلا من ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الاستهلاكية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، بناءً على الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين، على خلفية حملات مكثفة داخل سوق كسلا.

ووقف والي الولاية المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية على الإنجاز الذي حققته إدارة المخالفات.

وحذر الوالي المخالفين بمحاسبتهم وتطبيق عقوبات رادعة تجاههم، موجهاً في هذا الصدد الأجهزة المعنية بمراقبة هذا الأمر.

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ودعا إلى تحكيم الضمير وأن يكون المواطن على قدر المسؤولية والتعاون مع السلطات في مراقبة الأسواق وعدم السماح للتجار ببيع المواد الفاسدة، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي في كيفية التعامل مع شراء واستخدام السلع.

وأكد أن لامجاملة في صحة المواطن التي تعتبر الأساس، علاوة على تأكيد دعم جهود المحلية في هذا الإطار وتكوين أكثر من تيم لمتابعة الأمر.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمحلية كسلا جعفر يوسف عبود،بحسب الشروق- أن الحملة تأتي في إطار متابعة السلع المنتهية الصلاحية والمخالفات الأخرى المتعلقة بالإنسان من رقابة على المخابز وبيع الخبز المدعوم بالسعر التجاري والذبيح، بالإضافة إلى المخالفات الهندسية.

وقال إن الضبطية جاءت لتكلل عمل الإدارة في القيام بواجبها خير قيام، مشيداً بالتيم العامل الذي يضم الجهات الأمنية والشرطية والصحية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)