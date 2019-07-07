التغيير ترجح توقيع الاتفاق خلال (72) ساعة وتتوافق على حمدوك رئيساً للوزراء

التاريخ: 07-يوليو-2019 فى : أخبار 80 مشاهدة ﺭﺟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ، ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ تم التوصل إﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ خلال (72) ساعة، وكشف عمر في تصريح ﺃﻣﺲ، ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺎﻝ (ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ)، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ أﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ. ﻭﺭﺷﺢ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﺳﻢ ﺩ. ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺩ. ﻣﻨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺃﻣﺎ ﻣﻤﺜﻠﻲﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺯ ﺍﺳﻢ ﺑﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻓﺪﻭﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻁﻪ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻁﻪ ﺃﻳﻮﺏ، ﻭ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻓﻴﺼﻞ، ﺻﺪﻳﻖ ﺗﺎﻭﺭ ﻭﻁﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺇﺳﺤﺎﻕ. Advertisements ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ وبحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻟﻴﻞ ﺍﻣﺲ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺍﺳﻤﺎء ﻟﻜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻴﺨﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖﻋﻠﻰ ﺩ. ﻓﺪﻭﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺓ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻢ الأوسط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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