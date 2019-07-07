وفد من البرلمان العربي يزور السودان

يبدأ وفد رفيع من البرلمان العربي برئاسة د.مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، زيارة إلى السودان، يوم الأحد. وتأتي الزيارة إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام للسودان ومتابعته باهتمام بالغ تطورات عملية التحول السياسي في البلاد.

ويلتقي وفد البرلمان العربي خلال الزيارة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، ورؤساء الأحزاب السياسية، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان.

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وأكد رئيس البرلمان د.مشعل بن فهم السلمي رئيس الوفد، بحسب الشروق – ترحيب البرلمان العربي بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال الفترة الانتقالية.

ودعا الأطراف السودانية كافة لاستكمال تشكيل باقي أجهزة إدارة المرحلة، مطالباً بإنجاح متطلباتها والعبور بها إلى مرحلة دائمة تُحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار.

وجدد وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع السودان واستمراره في خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)