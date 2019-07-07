توقيف عضو نادي رياضي ورئيس مجلس إدارة مدرسة عالمية رهن التحقيق

وضعت شرطة الخرطوم الجنائية، عضو نادي رياضي معروف ورئيس مجلس إدارة لمدرسة عالمية بالخرطوم، رهن التحقيق في عدة بلاغات، من بينها الإدلاء ببيانات كاذبة واشانة السمعة لولى أمر تلميذ تقدم بطلب مستندات خاصة بابنه من المدرسة التي يدرس بها، ذاكراً له أنها قد اعتمدت منذ ثلاث سنوات وفق اللائحة، إلا أن هناك مصدراً ذكر أن المستندات لم تكمل الفترة الزمنية المذكورة بحسب صحيفة المجهر، وهي عبارة عن شهادة ميلاد ورقم وطني، مبيناً أن مدير مجلس الإدارة قد أساء لأسرة ولي أمر الطالب من خلال حديثه أمام عدد كبير من الحضور. وعليه دون بلاغاً رسمياً في مواجهته، وتم استدعاؤه للتحقيق وأخذت إفادة أحد الأساتذة كشاهد اتهام في البلاغات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)