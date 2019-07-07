اختفاء هواتف من مخزن يتبع لوزارة التربية بقيمة (15) مليار جنيه

التاريخ: 07-يوليو-2019 فى : حوادث 34 مشاهدة Advertisements اختفت هواتف من مخزن يتبع لوزارة التربية خلال أيام الاعتصام، ودون بلاغ رسمي بقسم شرطة بري دائرة الاختصاص، للتحقيق في الواقعة. وأفاد المبلغ أن الهواتف المختفية أو المسروقة تقدر قيمتها بـ(15) مليار جنيه تم إيداعها في المخزن التابع لوزارة التربية، وعليه وبحسب صحيفة المجهر، كثفت الشرطة جهودها ونشرت فرقاً للتحري حول الواقعة والوصول إلى المتهمين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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