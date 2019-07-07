خبير تربوي يكشف عن (333) خطأ في منهج اللغة العربية للصف الخامس

التاريخ: 07-يوليو-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة Advertisements كشف الخبير التربوي “عباس محمد عباس إبراهيم” عن وجود (333) خطأ في منهج الصف الخامس، كتاب اللغة العربية. وأكد “عباس” في تصريح أن مجموعة الأخطاء تتعلق بأخطاء وملاحظات طباعية ونحوية وتصميم وتنسيق، وأوضح أن الوحدة الأولى من الكتاب بها (66) خطأ وملاحظة، بينما تحتوي الوحدة الثانية على (80) خطأ وملاحظة، وتضم الوحدة الثالثة (63) خطأ، والرابعة (77) خطأ، والخامسة (47)خطأ. ونوه الخبير التربوي وأستاذ اللغة العربية بحسب صحيفة المجهر، إلى أنه سبق وأن عدل أخطاء في الصف الأول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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