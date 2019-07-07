مباحث الخرطوم تلقي القبض على عصابة سطو

تمكنت مباحث فرعية الخرطوم من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين سطوا على محل تجاري بالحلة الجديدة، وقاموا بكسر خزانته وسرقة مبلغ 10,537 دولاراً، و30 ألف ريال سعودي، و500 ألف جنيه سوداني، ومصوغات ذهبية ثمينة.

وتقدر جملة المسروقات التي سطت عليها العصابة بمبلغ ثمانية مليارات جنيه سوداني.

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وأفاد رئيس الفرعية العقيد شرطة مصطفى صديق مكاوي، في تصريح صحفي، يوم الأحد،بحسب الشروق – بورد بلاغ لقسم شرطة الرميلة يفيد فيه الشاكي (م.م.أ.س) بكسر متجره بالحلة الجديدة المنطقة الصناعية وفقدانه الخزينة بما فيها.

وأشار إلى أن الشرطة تحركت إثر ذلك وتم تشكيل ثلاثة أتيام من مباحث الفرعية للبحث وجمع المعلومات عن المتهمين، والذي أسفر عن تحديد معلومات أساسية وهوية المتهمين وأماكن تواجدهم خارج ولاية الخرطوم.

وأكد مكاوي أنه تم القبض على المتهم الأول في إحدى الولايات الغربية، وبعد التحري الدقيق أقر بالتهمة المنسوبة إليه ومكان المعروضات وأرشد إلى شريكيه، أحدهما بولاية شرقية والآخر بولاية وسطية، تم القبض عليهما وبحوزتهما الأموال المسروقة بعد أن تصرفوا في جزء منها وأرشدوا إلى مستلمي المال المسروق وهم ستة متهمين سجلوا اعترافات قضائية وأرشدوا على كل المصوغات الذهبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)