البرهان يلتقي مستشار الرئيس الإريتري

بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع مستشار الرئيس الإريتري يماني قبرآب، تطوير العلاقات الثنائية بين السودان ودولة إريتريا، كما التقى مستشار الرئيس الإريتري الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري.

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وقال قبراب في تصريح صحفي، بحسب سونا – إن اللقاء بحث الجوانب والإجراءات المتعلقة بدفع العلاقات بين البلدين بما فيها فتح الحدود لتعزيز التواصل والتبادل بين السودان وإريتريا بما يحقق مصالح شعبي البلدين.

وأشار قبرآب إلى أن الزيارة تأتي في إطار تبادل الزيارات والتفاكر والتشاور المستمر بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)