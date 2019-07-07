الآلية الوطنية تشكو الأمين العام لجهاز المغتربين لـ(العسكري) وتكشف عن تجاوزات

التاريخ: 07-يوليو-2019
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اﺷﺘﻜﺖ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻬﺎﺯ (ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ) ﻋﺼﺎﻡ ﻋﻮﺽ ﻣﺘﻮﻟﻲ، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻀﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ أﻣﺲ، ﺇﻥ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﺯ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻭﻧﺒﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻔﺮﻳﺔ ﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ الأﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﺒﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ والجالية ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﺳﻔﺮﻳﺔ ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻒ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ. ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ، ﻭﻟﻔﺘﺖ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺪﺭﺍء ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻈﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻭﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ. ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻅﻔﺎً ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﺯ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻁﻪ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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