حماية المستهلك تطالب بإعادة بنك التعاون والتحقيق في تحويله لبنك تجاري

التاريخ: 07-يوليو-2019 فى : اقتصاد 18 مشاهدة ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺩ. ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ، ﺑـﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻤﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺒﻨﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻣـﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ، ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰﺍﻟﻐﺎء ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻫﺪﺍﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺣﻠﻔﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ. Advertisements ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ بحسب صحيفة الجريدة أمس، ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻢ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﻟـﻔـﺖ ﺍﻟــﻰ ﺍﻥ ﺗـﺎﺭﻳـﺦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1983 وأن رﺃﺳﻤﺎﻟﻪ ﺑﻠﻎ (5) ملايين جنيه سدد منها ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﺳﺒﻖ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﻴﺮﻱ 3 ملايين و2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﺎء ﺗﻢ ﺑﻐﺮﺽ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ. ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﺳﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ اليوم العالمي للتعاونيات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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