اقتصادي : تحسن الاجور وتخفيض الأسعار مطلب أولي لوقف التدهور الإقتصادي

شدد الاقتصادي كمال كرار على اهمية وقف التدهور الاقتصادي السوداني كمطلب أولي بعد الاتفاق بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وقال إن رفع العبء عن كاهل الشعب فيما يتعلق بتحسين الأجور وتخفيض الأسعار مهم وعاجل، مشيرا إلى أن الثورة أتت لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن ،ودعا إلى العمل على تخفيض تكاليف الانتاج عن طريق خفض الضرائب على السلع أو إلغائها كليا خاصة ضريبة القيمة المضافة مع إلغاء الرسوم والجبايات المفروضة كافة على السلع الولائية لا سيما الزراعية والصناعية، لافتا الى أهمية إعادة تأهيل بعض المشروعات المهمة مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد وبعض المشروعات الخدمية والزراعية خاصة في المناطق المتأثرة بالحروبات.

Advertisements

ونادى كرار بحسب سونا – بأهمية اصلاح السياسة المالية والنقدية وتوفير احتياطي معتبر من النقد الأجنبي لمقابلة الضروريات وأن تعمل الحكومة الانتقالية على تقليل الواردات واعطاء الأولوية للسلع المهمة مما سيكون له الأثر على الميزان التجاري، كما دعا لتخفيض الانفاق في الجانب الأمني واتاحة موارد إضافية للقطاعات المنتجة، فضلا عن إعادة هيكلة الحكم الإتحادي مما يوفر مصروفات كبيرة.

وأشار إلى ضرورة إنشاء صندوق إعمار يشارك فيه السودانيون العاملون بالخارج لإعمار السودان إلى جانب إعادة النظر في السياسات القديمة وإعادة ريادة القطاع العام في المجال الاقتصادي، مؤكدا أن ذلك لا يتأتي إلا بالسلام الذي في ظله يتحقق النمو الاقتصادي الفعلي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)