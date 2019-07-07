مصرع وإصابة (5) أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بطريق التحدي

التاريخ: 07-يوليو-2019
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم في الحال , وأصيب آخر بإصابات متفاوته جراء تصادم عربة توسان مع شاحنة بطريق التحدي بولاية نهر النيل، ووفقاً لمصادر فان الضحايا من أسرة واحدة، بعد حضورهم مناسبة خاصة بأقاربهم في منطقة بربر بولاية نهر النيل، تحركوا إلى الخرطوم، وعند وصولهم منطقة كبوشية شمال شندي، اصطدمت العربة التوسان التي تقلهم بشاحنة تسير في الاتجاه المعاكس.
فور وقوع الحادث بحسب صحيفة المجهر، تم إسعاف الضحايا بواسطة شرطة المرور السريع إلى مستشفى حوادث “مجذوب الخليفة”، وتوفي أربعة منهم، تم تحويلهم إلى مشرحة مستشفى شندي التعليمي، وتحويل المصاب إلى مستشفى التميز بالخرطوم.
المتوفون هم : “محمد الجعلي السيد سعد، بخيتة عبد الرحمن، أنور عبد الرحيم يوسف، عوض يوسف وهو ابن المتوفاة بخيتة عبد الرحمن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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