نائبان من البرلمان المخلوع يقدمان طلبي لجوء سياسي بكندا

التاريخ: 07-يوليو-2019 فى : أخبار 184 مشاهدة ﻛﺸﻔﺖ مصادر برلمانية موثوقة أمس، ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺑﻄﻠﺒﻲ ﻟﺠﻮء ﺳﻴﺎﺳﻲ. Advertisements ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ المصادر ﺃﻥ ﺣﺴﻦ ﺩﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻋﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺳﺎﻓﺮ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﻳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻓﻲ 7 أبريل إلى الولايات ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻋـﻼﻥ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻮﺽ ﺍﺑﻨﻌﻮﻑ، ﺍﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻓﻲ 11 أبريل توجه ﺩﻛﻴﻦ ﻭﺩﻳﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟـﺔ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﻗﺪﻣﺎ ﻁﻠﺒﻲ ﻟﺠﻮء ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ بعد بحسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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