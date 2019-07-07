توزيع (2.900) طن دقيق منتهي الصلاحية ببورتسودان

التاريخ: 07-يوليو-2019 فى : اقتصاد 9 مشاهدة Advertisements كشف رئيس الغرفة التجارية محمد صبيري عن توزيع (2.900) طن دقيق منتهية الصلاحية للمواطنين بولاية البحر الأحمر، وأوضح صبيري أن عملية التوزيع وقف عليها عدد من القوات النظامية، وأكد رئيس الغرف أن الدقيق كان مخزناً منذ عهد النظام البائد لكن حكومة البحر الأحمر قامت بتوزيعه للمستهلك، واعتبره خطراً على المواطنين ويهدد حياتهم، مناشداً المجلس العسكري بحسب صحيفة آخر لحظة، بتلافي الخطر ووقف التوزيع فوراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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