إثيوبيا: آبي أحمد سيشارك في احتفال الاتفاق

التاريخ: 07-يوليو-2019
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أكدت السفارة الإثيوبية بالخرطوم مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في احتفال التوقيع النهائي الذي توصل إليه المجلس العسكري والحرية والتغيير، وقالت مصادر دبلوماسية إن رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس الاتحاد الإفريقي تلقيا دعوة رسمية من طرفي الاتفاق للمشاركة، وأكدت أن انعقاد القمة الإفريقية التي تبدأ أعمالها غداً وبعد غد بالنيجر لن تحول دون مشاركة رئيس الوزراء، وأعربت المصادر عن بالغ سعادتها بتوصل الطرفين للاتفاق بناء على المبادرة الإقليمية الإثيوبية الإفريقية.
من جهتها رحبت وزارة الخارجية بالاتفاق، وقال المتحدث باسمها بابكر الصديق في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، تعلمون أن هنالك كانت عقوبات أمريكية على السودان في وقت من الأوقات، والتي كان لها آثارها على الوضع الاقتصادي وحرمته من التعامل مع مؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل، معرباً عن أمله في أن يسهم الاتفاق في استفادة السودان من كافة الاستحقاقات الخاصة به.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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