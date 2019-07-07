والي جنوب دارفور يقرع جرس بداية الدراسة

قرع والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود الجرس اليوم الأحد في الثامنة صباحا بمدرسة أم المؤمنين الأساسية النموذجية بنات إيذانا ببداية العام الدراسي الجديد 2019 -2020م بحضور مدير شرطة الولاية اللواء شرطة نيازي صالح والمدير العام لوزارة التربية والتوجيه الهادي عبدالرحمن والمدير التنفيذي لبلدية نيالا عيسى الهلالي، على انطلاق العمل الدراسي بمدرسة يوسف كوكو الاساسية بنين وقال الوالي إنهم مستبشرون بأن يكون هذا العام عام خير فيه استقرار للتعليم وخالٍ من الظواهر السالبة

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