أوغندا تعلن رحيل الفرنسي ديسابر عن تدريب المنتخب

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، رحيل الفرنسي، سباستيان ديسابر، عن تدريب منتخبهم الوطني، بعدما ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر من دور الـ16، عقب الهزيمة أمام السنغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة أول أمس الجمعة.

وأصدر الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "وافق الاتحاد الأوغندي وسيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا على إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي".

وأضاف: "يعترف الاتحاد الأوغندي بالدور الكبير الذي قام به ديسابر في تحسن أداء ونتائج منتخب أوغندا وأبرزها اجتياز التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 في مصر والوصول إلى دور الـ16 من منافسات البطولة".

من ناحيته، توجه ديسابر بالشكر إلى الحكومة الأوغندية والجماهير واتحاد الكرة واللاعبين الذين وفروا له كافة مقومات النجاح".

يذكر أن سباستيان ديسابر تولى تدريب منتخب أوغندا في ديسمبر/كانون الأول 2017، خلفا لميلوتين سريدوجيفيتش "ميشو" المدير الفني السابق لأوغندا، الذي رحل عن تدريب منتخب "الأوناش" بعد فشل الوصول لمونديال روسيا 2018.